Barbacena realiza Festival da Loucura Barbacena, em Minas Gerais, vai abrigar entre hoje e domingo o 3º Festival da Loucura, sob o tema Um Parafuso a Menos. A cidade abrigará programação gratuita, que inclui apresentações dos cantores Pitty e Marcelo D2, do Grupo Galpão de teatro, do grupo de percussão Tambolelê e exibições de filmes, como O Cheiro do Ralo e Estamira. O evento também tem atrações tradicionais, como a realização das Carteirinhas de Louco; visita ao Museu da Loucura; o desfile do bloco Tirando a Máscara, formado por deficientes mentais tratados na cidade; e mesas-redondas com psiquiatras, psicólogos e gestores da área de saúde.