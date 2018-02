Banksy inaugura a Dismaland, um 'parque temático para anarquistas iniciantes'

O artista britânico Banksy anunciou nesta quinta-feira, 20, a abertura de Dismaland, um "parque temático familiar para anarquistas iniciantes", em Somerset, região litorânea do Reino Unido.

Banksy, que mantém em segredo sua verdadeira identidade, criou na cidade de Weston-super-Mare, em um local abandonado há 15 anos, uma versão satírica da Disneylândia, com várias estruturas gigantes, entre elas um castelo semelhante ao da Cinderela e um tanque cheio de refugiados.

O nome do parque é um trocadilho com "dismal" (sombrio, em português) e a Disneyland. O parque é um cenário de futuro distópico criado pelo artista britânico conhecido pela visão negativa do capitalismo.

Este é um dos maiores projetos do artista até agora e, como a maioria de suas obras e atuações, foi realizado com especial sigilo.

Até esta semana, os residentes na cidade inglesa pensavam que a construção de Banksy tinha a ver com alguma filmagem de Hollywood.

Os visitantes, que terão que pagar 3 libras para entrar no parque, poderão pedir na entrada um crédito para dispor de mais dinheiro com uma taxa de juros de 5.000%. "É uma exposição de arte e entretenimento para anarquistas principiantes", disse Banksy em comunicado sobre a Dismaland, que ocupará uma superfície de mais de 10 mil metros quadrados.

Esta não é a primeira vez que Banksy utiliza este nome. Há alguns anos, ele fez um grafite do Mickey Mouse ao lado do qual se lia: "Bem-vindo à Dismaland. A vida não é sempre um conto de fadas".

"É um parque temático familiar inadequado para crianças", reforçou o artista.

"Estivemos trabalhando lado a lado com os organizadores durante muitos meses. Por razões óbvias devíamos ser cautelosos sobre a informação que gerávamos. De fato, só quatro pessoas na prefeitura sabiam o que estava sendo feito", afirmou Nigel Ashton, responsável pela autoridade municipal de North Somerset.

"Eu me sinto profundamente orgulhoso de poder abrigar em Somerset esta exibição. Pude vê-la quando estava sendo montada na semana passada e tenho que dizer que é maravilhosa. Entretém e faz pensar", completou.

Pouco se sabe sobre a biografia de Banksy, que ficou mundialmente conhecido por seus satíricos desenhos que denunciam os problemas contemporâneos.

Veja o parque Dismaland na TV Estadão: