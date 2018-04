Bandido de alma suja e cara de anjo

Todo cinéfilo sabe que a grande tradição de gângsteres de Hollywood está ligada a momentos de crise da sociedade dos EUA. Tem sido assim desde os anos 30, quando surgiram, em plena depressão econômica, obras que se tornaram clássicas, como Alma no Lodo (Little Caesar), de Mervyn LeRoy, e Scarface, a Vergonha de Uma Nação, de Howard Hawks. Michael Mann retoma agora essa grande tradição e reinventa o cinema de gângsteres para o terceiro milênio. De novo, o gênero é o avatar para falar da ?América? em crise. J. Edgar Hoover, dirigente do Birô de Investigações, o FBI, está modernizando o combate ao crime, usando técnicas científicas. Num determinado momento, em conversa com o agente Christian Bale, ele lhe chama atenção para o que ocorre na Itália - a concentração de poderes na máquina fascista. Mais do que Dillinger, Hoover, interpretado por Billy Crudup, é o inimigo público número um e a grande força oculta - e sinistra - no novo Michael Mann. Inimigos Públicos (no plural) se vale da história para refletir na tela o fim da era George W. Bush. O filme se constrói rapidamente por meio de ações brutais. A fuga de John Dillinger da cadeia e a execução sumária no próprio carro em que seu bando está fugindo mostram, ao mesmo tempo, o indivíduo e o grupo. Segue-se a execução, praticamente a sangue frio, de outro gângster fugitivo pelo agente Purvis. Dillinger é Johnny Depp, liberto da violência cômica da série Piratas do Caribe e dos personagens bizarros que o diretor Tim Burton gosta de esculpir para ele. Ele tem cara de anjo e alma negra, mas também possui uma férrea ética do trabalho, mesmo que esse trabalho seja o crime. Tudo pelos amigos, respeito pelo público. Seu alvo é o banco. Purvis é Christian Bale, mais soturno do que nunca, e solitário. Quando o letreiro final revela o que ocorreu com ele, o espectador não se surpreende porque toda a evolução dramática de Inimigos Públicos mostra Purvis como um homem que vai progressivamente perdendo sua alma na violência. Pois ele não tem o amor de Marion Cotillard nem a devoção aos amigos para se redimir. Não tem grandeza, exceto pelo momento em que, delicadamente, pega Marion nos braços e a resgata daquela sala em que está sendo abusada por um de seus comandados. Purvis é um personagem triste. Inimigos Públicos é um filme que discute a organização social - e legal. Até onde o Estado pode ir em defesa, ou no estabelecimento, de seus princípios. A legalidade nem sempre é justa e, menos ainda, ética. Neste sentido, Michael Mann é como Arthur Penn, o mais brilhante autor que a TV cedeu a Hollywood no fim dos anos 50. Penn, um intelectual do Leste, de Nova York, fez (grandes) filmes para expressar seu desconforto em relação à ?América? - em relação ao fato de a sociedade norte-americana somente saber resolver seus conflitos por meio da violência. Todo poder à máquina repressora. Já era assim em Bonnie & Clyde, lançado no Brasil como Uma Rajada de Balas. Warren Beatty e Faye Dunaway reagiam ao autoritarismo à bala e o filme virou cult numa era de contestação. Seria interessante discutir Inimigos Públicos pelo uso que Mann faz do digital, que tanto o atrai. Hollywood gosta de recorrer ao digital como ferramenta para efeitos. Ele o utiliza para desglamourizar a imagem e para filmar diálogos e tiroteios. Billie Holiday, cantando Black Bird, lhe fornece a trilha. Dillinger vive chamando a personagem de Marion de ?doll?, mas a mulher nunca é uma boneca no cinema de Mann. Na hora H, quando vai se cumprir seu destino, Dillinger vai ao cinema. O filme é Vencido pela Lei (Manhattan Melodrama), de W.S. Van Dyke, de 1934, sobre o triângulo formado pelo gângster Clark Gable, o policial William Powell e Myrna Loy. Os códigos de gângsteres são filtrados pelo melodrama. Amor, amizade e traição. Mas se Michael Mann tem um mestre talvez seja Elio Petri e por isso a referência à Itália não é acidental. Conscientemente ou não, Mann tem refeito a trajetória de Petri. Interessa-lhe o personagem sofista do diretor italiano. O Informante bebe na fonte de O Assassino; Colateral é o seu Os Dias São Numerados; Miami Vice talvez seja o Investigação Sobre Um Cidadão de Mann. Inimigos Públicos é Todo Modo - como em Juízo Final, o tema do filme é a denúncia da classe dirigente.