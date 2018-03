Bandeira do Brasil inspira exposição A Universidade de Salamanca, no leste da Espanha, inaugurou na segunda-feira a exposição Bandeiras do Brasil, que reúne 14 obras de artistas brasileiros que tiveram como fonte comum de inspiração o símbolo do País. A exposição está no Palácio de Maldonado, recém-reabilitado como sede da Fundação Cultural Hispano-Brasileira e o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca (Usal). A mostra foi impulsionada em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já foi exposta em países como EUA, Inglaterra e Bélgica. Entre os artistas participantes estão Hélio Oiticica, Marcos Cardoso e Brigida Baltar.