Banda Led Zeppelin ganha história ilustrada Whole Lotta Led Zeppelin Jon Bream Voyageur Press 288 págs., R$ 107,80 Whole Lotta Led Zeppelin é a mais completa história ilustrada da banda britânica formada por Jimmy Page (guitarra), John Bonham (bateria), John Paul Jones (baixo e teclado) e Robert Plant (vocalista e gaita). Este volume foi lançado para os 40 anos de nascimento do grupo que revolucionou a história do rock, sendo marco cultural para uma geração inteira. Ele cobre o primeiro show em 1968, quando os músicos eram ainda o New Yardbirds, até o reencontro da banda em 2007. Reúne mais de 450 cartazes raros de shows, imagens de elepês, compactos, ingressos, camisas, etc. A iconografia também registra fotos dos bastidores e de shows antológicos de alguns dos maiores roqueiros de todos os tempos.