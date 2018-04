Band em Barretos Cota de patrocínio custa R$ 4,8 milhões Band espera faturar alto com a Festa de Peão de Barretos. A emissora, que divide com a Globo os direitos de transmissão do evento, já colocou suas cotas de patrocínio à venda. As quatro cotas de patrocínio nacionais do canal custam a bagatela de R$ 4,8 milhões cada uma. Até agora, apenas uma cota foi vendida, para a Ambev. Há também cotas de patrocínio local, com preços que variam de região para região. Na Band, a cobertura promete ser bem maior que na Globo. A emissora terá um estúdio no local, que servirá de base para as transmissões. O jornalismo do canal estará lá, com artistas da casa como Guilherme e Santiago, que apresentam o Terra Nativa. Links ao vivo do evento, e programas especiais prometem rechear a cobertura da emissora, que tem início na quinta-feira e vai até o dia 26. Apesar do histórico de engavetar a festa no meio de sua programação, a Globo promete dar mais espaço este ano ao evento. Com um QG montando no meio de Barretos, a rede pretende entrar no ar com links direto dos rodeios e shows em programas como Bom Dia Brasil, Fantástico e Jornal Nacional, entre outros.