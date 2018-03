Band cobra Cicarelli

Redução de salário ou " tchau, até logo". A relação entre Daniella Cicarelli e a Bandeirantes estaria nesses termos. Fontes ligadas à direção da Band garantem que a rede propôs a Cicarelli redução de salário - ela ganha cerca de R$ 130 mil mensais - e a possibilidade de participar de outros programas da casa. Diante da negativa da apresentadora, a emissora estaria disposta a rescindir o contrato de Daniella antes de dezembro, data de seu término. A divergência pode ir parar na Justiça. Sem programa desde setembro do ano passado, quando o Quem Pode Mais saiu do ar, Daniella chegou a apresentar outros projetos na emissora, sem sucesso. O clima teria azedado de vez durante o carnaval. A modelo se recusou a participar da transmissão da Band, alegando que queria ficar fora da folia este ano. Só que Daniella acabou desfilando em uma das escolas de samba do Rio, o que não pegou bem na emissora. Procurado, o empresário de Daniela não quis se pronunciar sobre o assunto. A Band, por meio de sua assessoria, informa apenas que continua pensando em um projeto para Daniella.