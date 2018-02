Band busca parceria

Depois de demitir toda a equipe de teledramaturgia e encerrar com o investimento na área, a Band anuncia que deve voltar a apostar no segmento. Segundo Elisabetta Zenatti, diretora artística e de Produção da Band, a vontade de fazer teledramaturgia nunca deixou de existir e ainda existe uma constante avaliação sobre novas possibilidades. "Paramos com o investimento no fim do ano passado, mas queremos que volte ainda este ano", diz. A diretora conta ainda que a rede está avaliando os formatos para tentar se diferenciar da concorrência. A Band não descarta a possibilidade de retomar as produções do gênero investindo somente em minisséries. Uma delas seria feita em parceria com a produtora do cineasta Bruno Barreto - ainda sem formato definido. Entre os projetos apresentados por ele à rede estaria uma nova versão de Dona Flor e Seus Dois Maridos. "Investir em minissérie é mais provável, porque a gente trabalha com produtoras independentes e não temos de disponibilizar toda a equipe", fala Elisabetta. Enquanto isso, a Band prepara sua nova programação, que estreia em março.