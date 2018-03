Banco Central realiza mostra de Portinari O Banco Central apresenta, a partir de amanhã para o público, em seu edifício-sede em Brasília, exposição com 15 obras de Cândido Portinari que integram sua coleção. Entre as peças expostas destacam-se a série Cenas Brasileiras, formada por 12 painéis criados entre 1954 e 1956 e que retratam festas populares e o cotidiano do trabalho, além da história brasileira. Na mostra também está o gigantesco painel Descobrimento do Brasil (1955), que decora a sala de reuniões do Comitê de Política Monetária. A mostra fica em cartaz até 27 de junho de 2010. Mais informações pelos tels. (0--61) 3414-2099 ou 3414-2093.