Bancada em reforma

Aproveitando as mudanças na bancada do seu principal noticiário - com a chegada de Ana Paula Padrão ao Jornal da Record - a Record está construindo novos estúdios para os seus jornalísticos. O espaço comportará o JR e um novo programa da rede, o Esporte Fantástico, concorrente direto do Esporte Espetacular, da Globo. Com os estúdios em reforma, os noticiários da rede estão sendo gravados utilizando cromaqui (recurso gráfico que permite a colagem de um fundo virtual). Na obra, promovida nos estúdios dos jornalísticos da Record, na Barra Funda, estão programadas novas bancadas, seguindo um estilo mais clean, uma nova redação e até um mezanino que poderá aparecer atrás dos âncoras. O resultado será visto em 40 dias, na estreia de Ana Paula no JR e do Esporte Fantástico, antes previsto para setembro e agora antecipado. O programa, alvo do assédio da Record sobre a turma do esporte de Globo, quer Milena Ceribelli como âncora. Enquanto a reforma não acaba, a redação da Record se espreme em um canto que já ganhou vários apelidos: "bolo do Bixiga", "call center de telefonia" e "acampamento dos sem-terra".