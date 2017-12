Ballet Stagium, de graça, dança Chico Buarque O espetáculo Stagium Dança Chico Buarque, do Ballet Stagium, será apresentado, de hoje até o dia 29, sempre às 16 h, na Caixa Cultural (Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400). A entrada é franca. Com idéia e coreografia de Décio Otero e direção de Marika Gidali, o espetáculo tem trilha de Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Francis Hime, Edu Lobo e, é claro, Chico Buarque. O espetáculo revela histórias fictícias que se misturam com outras verdadeiras dos bailarinos, que dançam entre bicicletas, andaimes e tábuas, cenário de Márcio Tadeu. Trechos de E Agora José?, de Drummond, gravados por Paulo Autran, são recitados entre as músicas.