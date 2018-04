Balé Nacional de Cuba chega ao País na sexta A diretora do Ballet Nacional de Cuba (BNC), Alicia Alonso, está a caminho do Brasil para uma turnê que terá início na próxima sexta-feira em Belo Horizonte. Giselle, em versão coreográfica de Alicia, será o destaque do programa que vai percorrer nove cidades brasileiras, entre elas, Rio no dia 10 e São Paulo, nos dias 20 e 21, no Credicard Hall (Av. Nações Unidas, 17.955, tel. 2846-6010). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ticketmaster.com.br e custam de R$ 100 a R$ 160. A companhia também mostrará trechos das peças En las Sombras de Un Vals, Dom Quixote, Lago dos Cisnes e Acentos, de Eduardo Blanco.