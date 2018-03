Baião-de-dois Next A cadeira de curador do MAM do Rio ficará vaga. Fernando Cocchiarale prepara seu afastamento para dedicar-se à produção literária. Se depender dela, Bjõrk fará um dueto no TIM. Assim que soube que Antony Hegarty, de Antony & The Johnsons, cantaria no festival, pediu para que seu show fosse marcado para o dia de seu partners. Antony canta em Volta, novo disco de Bjõrk, em My Juvenile e Dull Flame of Desire, cuja letra - uma declaração de amor - foi tirada de um poema de Fyodor Tyutchev.