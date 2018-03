Baden septuagenário A TV Cultura está produzindo um programa especial em homenagem a Baden Powell, que, se estivesse vivo, completaria 70 anos no dia 6 de agosto. O documentário Mosaicos - A Arte de Baden Powell, retrata a vida e a obra do músico e compositor fluminense. Toquinho e Paulo César Pinheiro fazem participação especial, e as cantoras Marianna Leporace e Ana Paula Lopes, e os violonistas Marcus Tardelli e Marcel Powell, filho de Baden, interpretam suas músicas. O programa vai ao ar na primeira quinzena de agosto.