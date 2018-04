Bad Plus e a demolição de fronteiras

Quem aponta o jazz para o futuro? São muitos combatentes hoje em dia, começando por Brad Mehldau, passando por Medeski, Martin & Wood, com uma passadinha por Jason Moran e Béla Fleck. Mas poucos são tão ousados quanto o trio The Bad Plus, de Chicago, que toca hoje no CCBB em São Paulo (depois de ter passado pelo batismo paulistano no ano passado, no TIM Festival; já tinham vindo ao Brasil três anos antes, para tocar no festival de jazz de Ouro Preto). Seja tocando a espacial Flim, composição do inventor Aphex Twin, enfant terrible da eletrônica européia, ou Life on Mars, de David Bowie, ou Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, há poucas coisas tão modernas no jazz atual quanto o trio formado por Ethan Iverson (piano), Reid Anderson (contrabaixo) e David King (bateria). São capazes de transfigurar no palco até um clichê de programa de esportes como We Are the Champions. Além de provocadores, são magníficos instrumentistas. David King é um fenomenal baterista, um digno sucessor do velho gênio Max Roach. Alargam fronteiras para o gênero, como assinala o produtor e engenheiro inglês, Tony Platt, uma lenda da profissão, que trabalhou com o trio este ano. Platt produziu álbuns de artistas tão diferentes quanto Sparks, AC/DC, Bob Marley, Iron Maiden, Buddy Guy e Motõrhead. ''''É tão estimulante trabalhar com gente tão capaz, e ao mesmo tempo com tamanho senso de liberdade'''', disse o produtor, falando sobre o novo álbum do trio, Prog, lançado em maio pelo selo Heads Up (deixaram a Columbia Records no ano passado). ''''Geralmente, há muitos músicos virtuosos no jazz que acabam restritos pelo próprio virtuosismo. Esses caras não são restritos por isso'''', pondera Platt. Seguindo sua proposta de garimpar os novos standards de sua época, eles gravaram no álbum novo uma canção do Tears for Fears, o hit Everybody Wants to Rule the World; Tom Sawyer, do Rush; e This Guy''''s in Love with You, de Burt Bacharach, entre outras. Mas sem soar como tributos covers ou uma diluição pós-moderna - suas versões são absolutamente originais. ''''Deve ser o mais bacana cover de jazz de uma canção dos anos 80 desde que Miles Davis gravou Time after Time, de Cyndi Lauper'''', escreveu o crítico Mike McGonigal sobre Everybody Wants to Rule the World. ''''Quando você pega uma música pop para interpretar, o que tenta fazer é torná-la sua, como se fosse algo que você mesmo tivesse feito'''', disse Reid Anderson, falando ao Estado no ano passado, quando o trio veio para o TIM Festival. Segundo Anderson, grupos como o Bad Plus e o Medeski não se esquivam de suas influências pop, e tentam trazer essas músicas de um repertório popular para outro tipo de platéia, revestir isso com outra roupagem. ''''Essa é a música que crescemos ouvindo, a música que gostamos, que nos desafia desde a adolescência. Como artistas, nos sentimos desafiados a transportar essa música para o nosso jeito de tocar, nossos instrumentos.'''' A definição de Anderson sobre o jeito como lidam com a improvisação também é interessante: ''''Trata-se de reagir ao momento. Improvisação melódica, harmônica é a coisa mais importante, porque implica você ter a habilidade necessária para viver aquele momento. Que é algo que está sempre mudando, como a vida.'''' Raras oportunidades aparecem numa terça-feira comum em São Paulo. Esta é uma delas.