Bacon em dose dupla

Em 1981, o filósofo francês Gilles Deleuze (1925-1995) estava escrevendo sobre o pintor irlandês Francis Bacon (1909-1992) sem conseguir desgrudar os olhos de suas telas e de um livro do crítico inglês David Sylvester (1924-2001), publicado pela primeira vez seis anos antes. Por coincidência, o livro em questão, Entrevistas com Francis Bacon (Cosac Naify, 208 págs., R$ 49), está sendo relançado na mesma semana em que o ensaio filosófico de Deleuze sobre o artista, Lógica da Sensação (Jorge Zahar Editor, 184 págs., R$ 34), chega às livrarias brasileiras. Sorte do leitor. Os dois completam-se como Batman e Robin. As nove entrevistas com Bacon conduzidas por Sylvester provocaram um impacto tão forte em Deleuze, admirador e colecionador do pintor, que ele se sentiu obrigado a ampliar a discussão de um incômodo tema abordado logo no segundo encontro entre crítico e artista: a pesada sensação de claustrofobia e ansiedade provocada pela visão dos seres mutilados no açougue pictórico de Bacon. A associação do matadouro com o nome Bacon pode parecer artificialmente dramática, mas é o próprio artista quem afirma, ainda nesse segundo encontro com Sylvester, serem os açougues suas catedrais. Toda vez que entrava num deles, saía aliviado por não se ver sacrificado no altar bárbaro e laico erguido com o sangue e as vísceras de outros animais. Deleuze fixa-se nesse aspecto particular da obra de Bacon - o da fragmentação e destruição do corpo - para criar uma série de conceitos filosóficos sobre a lógica da sensação. Pouco a ver, portanto, com o formato tradicional do ensaio de arte. Tampouco com a biografia: Deleuze, com sua experiência ao lado do psicanalista Félix Guattari (co-autor de O Anti-Édipo), não arrisca um perfil psicológico do pintor, que teve uma infância problemática, espancado pelo pai por ser asmático, frágil e gay - não necessariamente nessa ordem. Até poderia: muitas das sensações experimentadas por Bacon estão lá em suas pinturas, do delírio provocado pelo álcool à brutalidade do sexo casual com parceiros rudes, passando pelo vício dos cassinos e as longas noites no Colony Room Club, cinqüentenário ponto de encontro de boêmios e artistas no Soho que sobreviveu a todos os seus freqüentadores (Bacon e Paolozzi, entre eles). Bacon gostava de bons hotéis, conforto e, afinal, tinha de pagar por suas orgias. Num só dia ganhou uma fortuna na roleta, alugou uma ''''villa'''', encheu-a de bebida, comida e garotos. A farra durou dez dias. No décimo, mal tinha dinheiro para comprar a passagem para Londres, como relata a Sylvester num dos encontros com o amigo crítico, que se tornaria o curador de sua retrospectiva na Bienal de Veneza de 1993. Ao contrário de Sylvester, Deleuze não foi íntimo de Bacon. Encontrou-o apenas uma noite, em Paris, segundo o biógrafo de Bacon, Michael Peppiatt. Deleuze vinha acompanhado de uma corte de admiradores. Bacon, sozinho. Deleuze diria mais tarde que o pintor permaneceu sentado por uma hora, ensaiando várias posições de seus personagens. Bacon manteve, entre os anos 1970 e 1980, um estúdio perto da Place des Vosges. Foi, aliás, em Paris, após a grande exposição de 1971, no Grand Palais, que Bacon saltou para a fama internacional com um empurrão do amigo Michel Leiris. Dele, o pintor fala um bocado no livro de Sylvester, que teve mais uma edição após aquela lida por Deleuze, publicada em 1987 com acréscimo de mais duas entrevistas. Contabilizando as outras quatro da primeira e a três da segunda edição, são nove as entrevistas desta edição cuidada pelo editor Charles Cosac e fartamente ilustrada (146 ilustrações). Esta edição póstuma, portanto, é igual à terceira. Sylvester é, antes de tudo, um curioso jornalista. Quer saber se ele buscou deliberadamente o horror (Bacon jura que não), se a comunhão da carne com a crucificação em suas telas revelaria um espírito cristão (mais um ''''não'''' do pintor), se ele pretendeu criar uma arte trágica (outro ''''não'''' justificado) e quais são suas influências (muito mais a poesia de Eliot que a pintura de Velázquez). Traz ainda revelações curiosas sobre os hábitos do pintor, como sua fixação em ambientes caóticos. Sylvester observa que pintar, para Bacon, significava ordenar o caos - daí a necessidade de ter um ateliê bagunçado. Bacon confirma. Diz que até tentou deixar arrumadinho o ateliê de Roland Gardens, com tapetes, cortinas e tudo o mais. Não conseguiu trabalhar nele e deu o estúdio para um amigo. Sentia-se castrado. Castração, aliás, que Deleuze associa à carne que desce pelos ossos nas crucificações de cabeça para baixo que Bacon pinta entre 1962 e 1965. Nelas vê-se literalmente a vida escorrendo por pedaços de corpos sem coluna vertebral, pela vianda podre e fétida sem o mínimo vestígio de osso. A vianda, diz Deleuze, é o único objeto de sua piedade de anglo-irlandês, a zona comum do homem e do bicho, território do indiferenciado, o açougue das carcaças sacrificadas. Ainda segundo Deleuze, o grito que sai da boca do papa (ou a interpretação que ele faz do papa Inocêncio X, de Velázquez), a piedade que salta de seus olhos, teria por objeto a vianda. ''''Todo o corpo escapa pela boca que grita'''', escreve. Bacon pinta a dor em seu estado puro, subvertendo a promessa renascentista do corpo resgatado pela fé. Não há redenção em Bacon. O corpo é um toucinho retorcido, ameba convulsa. Boca e ânus se equivalem nessa figuração desajustada em que membros amputados comungam no altar da imanência. Deleuze presta especial atenção aos cenários de Bacon (morgues, caixas transparentes, jaulas, divãs-ambulatórios, camas-arenas) e conclui que a fantasia do pintor com seus corpos deformados, mutilados, assedia o espectador pelo paradoxo: as figuras distorcidas coexistem com o contorno duro, quase minimalista. As grandes superfícies planas como estrutura material espacializante, a figura e o lugar (áreas redondas, de modo geral) são os três elementos pictóricos básicos que definem a pintura de Bacon, segundo Deleuze. Nela, o corpo move-se em direção à superfície, num esforço de escapar pelo ralo do mundo, como na tela Figura na Pia, de 1976, em que um homem, agarrado ao oval da pia, parece escorrer pelo cano do esgoto. Não é muito edificante. Mas é Francis Bacon.