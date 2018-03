Bachianas n.º 2, a mais tocada de Villa-Lobos Cinquenta anos após sua morte, Heitor Villa-Lobos ainda é vivo na memória de muitos. De acordo com levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), as duas obras do maestro mais tocadas em 2008, bem como nos últimos cinco anos, foram Bachianas Brasileiras nº 2, seguida de Bachianas Brasileiras nº 5. O sucesso de tais obras deve-se, principalmente, a duas melodias Ária (Bachianas Brasileiras nº 5), e O Trenzinho do Caipira, (movimento final das Bachianas Brasileiras nº 2). As duas obras são seguidas no ranking por Melodia Sentimental, Bachianas Brasileiras nº 4, Bachianas Brasileiras e Valsa da Dor.