Bach recriado em universo intimista

Uma das gemas mais escondidas do pacote lançado em edição nacional pela Euroarts (leia quadro abaixo) é a integral dos Concertos de Brandenburgo gravada ao vivo no Teatro Romolo Valli, em Reggio Emilia, no dia 21 de abril de 2007. No palco, a mais recente orquestra de câmara criada por Claudio Abbado há pouco menos de cinco anos, a Orchestra Mozart. Ela mistura em suas estantes grandes músicos de carreira internacional consolidada e jovens instrumentistas talentosos, como o violinista Giuliano Carmignola, Michala Petri, Ottavio Dantone, Alois Posch, Mario Brunello, Reinhold Friedrich, Alessio Allegrini, Jonathan Williams e Jacques Zoon. Aos 76 anos, Abbado está em definitivo estado de graça. Tem buscado, nos últimos tempos, refúgio seguro e maravilhoso em Mozart. Ele gravou no ano passado com o mesmo Carmignola e a Orchestra Mozart em dois CDs Deutsche Grammophon os cinco concertos do compositor. É uma leitura simplesmente apaixonante. Agora é a vez de Bach. Quando era o titular da Filarmônica de Berlim, nos anos 90, ele regeu três programas em que colocava pares dos concertos de Brandenburgo com pares da ótima e infelizmente pouco tocada hoje Kammermusik de Hindemith. Mas esta reaproximação com Bach é diferente. Abbado rege com gestos curtos, pequenos. Clama pelo intimismo entranhado nestas partituras bachianas que, paradoxalmente, constituem os primeiros exemplos históricos de música concertante. O charme dos Brandenburgo está justamente em absorver de modo genial essa contradição entre uma música que ainda funciona bem domesticamente, mas ao mesmo tempo adquire brilho espetacular na sala de concertos. Um brilho absolutamente variado. Os nºs 1, 3 e 6 exibem grupos instrumentais de porte semelhante e de vez em quando destacam um ou outro instrumento; os nºs 2, 4 e 5, segundo a expressão do francês Marc Vignal, evocam uma espécie de pirâmide de três andares: como fundações, as cordas; acima, solistas; no vértice, assentado sobre os precedentes, um solista ainda mais importante e ágil (trompete no nº 2, violino no nº 4 e cravo no nº 5). "Temos aqui", conclui Vignal, "os dois princípios da disposição dos concertos, não somente instrumentais, mas também vocais, do barroco." As inovações são incríveis. Como todos na Orchestra Mozart tocam de pé - à exceção dos três violoncelos, do contrabaixo e do contínuo -, as interações instrumentais acabam se transformando também num rico gestual visual. O terceiro concerto, por exemplo, prevê três violinos, três violas e três violoncelos e contínuo. O primeiro movimento não tem indicação e o terceiro é um Allegro dançante. Entre eles, no que seria um Adágio, Bach escreveu apenas dois acordes de uma cadência frigia. Abre, portanto, espaço para o improviso. Modernamente, costuma-se ou eliminar estes dois acordes ou então o primeiro violino improvisa uma cadência. Neste DVD é Dantone, no cravo, quem desenha delicadamente uma curtíssima cadência que desemboca no Allegro final. É evidente que Carmignola é o grande destaque como violino solista; e que a alegre integração entre os músicos é surpreendente. Mas é novamente Ottavio Dantone a maior surpresa no concerto nº 5, por sua performance notável na primeira cadência solística da história da música. Este é provavelmente o mais famoso do grupo: já foi muitas vezes chamado de o primeiro concerto para teclado da história da música. De modo inédito, o cravo abandona sua posição de acompanhante e encarna o papel de solista. A captação de imagens é intimista como Abbado: acaricia visualmente cada instrumento ou intervenção, segue o discurso musical com faro refinado. É tudo que se deseja num DVD. Além, é claro, de uma interpretação superlativa - neste caso, incontestável, mesmo com instrumentos modernos. Como se vê, nem só de música historicamente informada, com instrumentos de época, pode-se reviver o esplendor do barroco. A Coleção A Music Brokers sacode o mercado letárgico dos lançamentos de música clássica nacionais com um pacote de 30 DVDs do selo EuroArts. Entre os lançamentos, há cinco só de Daniel Barenboim: recital Liszt no Scala; Falla-Debussy-Boulez em Chicago; Tango Argentina; concerto da Orquestra West-Eastern Divan; e um duplo fulgurante em que ele rege e sola os cinco concertos para piano de Beethoven com a Staatskapelle Berlin. Em geral, a escolha dos lançamentos nacionais foi bem-feita, embora não haja nenhuma tradução para o português. O melhor mesmo é o preço sugerido, R$ 60 - um bálsamo, porque os preços dos importados praticados por aqui oscilam entre R$ 93 e R$ 125.