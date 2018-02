Babi ganha quadro no Hoje em Dia

Babi deve retomar o estilo de programa que por anos a consagrou: o de bate-papo com os jovens. A atriz/cantora, que já foi VJ da MTV e comandou por anos o extinto Programa Livre, do SBT, ganhará em breve um quadro no Hoje em Dia, na Record. A oportunidade surgiu após Babi participar de novelas da casa, como Vidas Opostas. O quadro, que deve estrear já neste início do ano, será sobre temas relacionados a sexualidade e comportamento no universo jovem. A chegada de Babi é só uma entre as novidades do programa.