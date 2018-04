Ay, Carmela!, a chance de conhecê-la no original

Ter uma peça teatral levada às telas pelo cineasta Carlos Saura num filme elogiado deveria ser motivo de orgulho. Bem, o espanhol José Sanchis Sinisterra, autor da peça Ay, Carmela! que inspirou Saura, confessou sua rejeição à adaptação em entrevista ao Estado por ocasião da estréia no Rio de sua comédia Perdida nos Apalaches. ''''Eu não sabia disso, mas posso compreender os motivos de Sinisterra'''', diz Marco Antônio Braz que agora leva à cena Ay, Carmela!, no Instituto Capobianco. ''''De saída, Saura conta a história em ordem cronológica, enquanto Sinisterra já começa pelo assassinato final'''', diz Braz. O público tem agora a chance de conhecer o texto original, uma vez que Braz o encena, na tradução de Fernando Peixoto, mantendo-se fiel à ordem das cenas e às indicações do autor. ''''A trama gira em torno de um casal de atores mambembes que, por conta de um nevoeiro, se perde e vai cair em meio às tropas de Franco, em plena guerra civil espanhola.'''' São então coagidos a representar para soldados que conduzem - e aí está o cerne do conflito -, prisioneiros da brigada antifranquista que serão fuzilados na manhã seguinte. ''''É um tema complexo tratado com humor e singeleza poética.'''' Braz observa que o teatro onde a dupla representa é ''''fuleiro'''', uma caixa cênica sem recursos e muita coisa ''''dá errado'''' porque eles não dispõem dos equipamentos necessários. ''''No filme, o teatro é bem maior, o efeito não é o mesmo.'''' Durante a primeira parte de Ay, Carmela!, o público acompanha a preparação da dupla de atores, interpretados por Maurício Marques e Virgínia Buckowski, para a apresentação da noite. Na segunda parte, a platéia assume o papel dos soldados e prisioneiros, diante dos quais atores representam.