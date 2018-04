Ava, bela e misteriosa, encarna mito de Pandora

Conta a lenda que Ava Gardner, apresentada a Dore Schary, poderoso executivo da Metro, não teria conseguido caminhar, como ele lhe pedia. Schary queria ver como ela se movimentava. Ava ficou paralisada. Longe de desistir, ele ficou fascinado. "Você não sabe caminhar!" A lenda prossegue que ela também não sabia atuar. Verdade ou mentira, não importa, Ava virou mito em Hollywood. John Huston e Joseph L. Mankiewicz foram alguns dos grandes diretores a seus pés. Com o tempo e o trabalho com outros grandes - Robert Siodmak, George Cukor, John Ford, Nicholas Ray, etc. -, Ava aprendeu a caminhar, a atuar. Havia, porém, algo que era só dela e nunca perdeu. Como Anna Magnani, Ava parecia uma loba. Era mais bela do que a atriz italiana, mas igualmente intensa. E era sensual até a raiz dos cabelos. Amava os homens e as touradas. Teve tórridos affairs. Tudo isso alimentou seu mito. Em 1951, Ava fez na Inglaterra um filme que se tornou emblemático. Pandora and the Flying Dutchman, lançado no Brasil como Pandora (Platina). Mais de 30 anos antes, em 1928, o alemão Georg Wilhelm Pabst alimentara o mito de Louise Brooks, fazendo A Caixa de Pandora, adaptado de duas peças de Frank Wedekind. A Pandora de Ava é essa mulher que destrói tudo e todos a seu redor, até que surge em sua vida o Holandês Voador, personagem enigmático que James Mason dota de uma aura mística. O Holandês é o homem vítima de uma maldição, que erra pelo espaço e pelo tempo à espera da mulher que poderá redimi-lo pelo amor. A Pandora de Ava parece a menos habilitada das mulheres para encarar o desafio, mas ela o faz. É interessante como o mesmo diretor, Albert Lewin - e o mesmo filme -, podem suscitar reações tão antagônicas. Leonard Maltin, em seu guia de filme, diz que Pandora é um monumento ao tédio. Jean Tulard, no Dicionário de Cinema, diz que é uma das duas obras-primas de Lewin, sendo a outra a adaptação de O Retrato de Dorian Gray. Albert Lewin foi roteirista na Metro. Sua predileção por temas bizarros valeu-lhe certa reputação entre os cinéfilos. Era homem de cultura e tinha um olho para a beleza. Pandora parece um compêndio de referências (neo)clássicas. Existem momentos deslumbrantes. Outros não poderiam ser mais kitsches. A impressão é que, há quase 50 anos, o pós-moderno nasceu com este filme. Ava/Pandora, como a mulher que aprende a amar, é a representação do belo. Serviço Pandora. EUA, 1951. Direção de Albert Lewin. Lançamento Platina. Cor, 123 min. R$ 19,90