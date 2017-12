Autorretrato de Andy Warhol é vendido por US$ 35 mi na Art Basel

Um autorretrato de Andy Warhol foi vendido por US$ 35 milhões para um grupo de bilionários do Catar, Hong Kong e Moscou na feira Art Basel, em Basileia, na Suíça. A imagem de Andy Warhol usando uma peruca espetada havia sido avaliado em US$ 32 milhões pela galeria Skarstedt. Além da obra de Warhol, uma outra pintura do neerlandês Willem de Kooning também foi vendida por US$ 15 milhões.

As principais galerias do mundo estão no centro de exposições Messe Besel entre 285 expositores de mais de 30 países, oferecendo um volume total de US$ 4 bilhões. Calcula-se que 86 mil pessoas passarão pelo evento, que acaba no próximo domingo, 22.

As vendas foram, até agora, um sucesso. No pavimento térreo, dominado pelas principais galerias, várias obras foram vendidas por um valor entre US$ 1 milhão a US$ 5 milhões, revelaram alguns galeristas.