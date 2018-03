Autores lançam cinco títulos na Vila Madalena Hoje, a partir das 19h30, a Nankin Editorial lança cinco títulos no Bar Canto Madalena. Todos os autores estarão no evento para autografar os lançamentos. Com grande diversidade de temas, estilos e gêneros, como poesia, contos, crônicas e infanto-juvenil, a editora lança os livros Exilados, Aliados e Rebeldes, de David Treece, Banho-Maria, de Airton Paschoa, O Éthos dos Romances de Machado de Assis, de Dilson Ferreira da Cruz, Viagem à Lua de Canoa, de Hugo Almeida, e Pequenas Coisas, de Gustavo Goulart. O Bar Canto Madalena fica na Rua Medeiros de Albuquerque, 471, na Vila Madalena. Mais informações pelo tel. 3813-6814.