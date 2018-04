Autora trata das origens e atualidade do gnosticismo O Deus Exilado Marilia Fiorillo Civilização Brasileira 304 págs., R$ 39 Professora de História da Filosofia na Escola de Comunicação e Artes da USP, Marilia Fiorillo estuda, em O Deus Exilado - Breve História de Uma Heresia, os meandros e os enigmas do gnosticismo, com o qual o cristianismo travou o maior dos seus embates. Um estado de espírito ou uma forma de habitar o mundo - esse o significado de gnosticismo, termo que vem de gnose (conhecimento). Além de contextualizar o gnosticismo como uma resposta às angústias humanas, Marilia fala dos seus principais representantes e vertentes. Trata também de sua história, desenvolvida à margem do cristianismo institucionalizado, e de sua atualidade, na qual se vê preservado o gosto pela especulação filosófica.