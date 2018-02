Autor poupa famosos

Nara Leão e até parte dos Matarazzos foram poupados na minissérie Maysa, da Globo. Sentida por muitos, a ausência da citação de Nara na produção - que na época, era a namorada de Ronaldo Bôscoli hostilizada por Maysa - não é falha de roteiro. Foi um pedido dos filhos da cantora, atendido pelo autor Manoel Carlos. "Não houve nenhum veto, mas alguns pedidos. A segunda mulher de André Matarazzo, que ainda está viva, pediu que a camuflassem com outro nome e outra profissão", conta o autor. Maneco garante que está muito feliz com o resultado da minissérie, que foi aprovada pelo público. Ele também conta que, a princípio, chegou a sugerir na Globo que a produção tivesse 13 capítulos - e não só 9 - , o que não foi possível porque mexeria com a grade da emissora. Vale lembrar que a última semana da minissérie encontrou-se com a estreia do BBB9. O autor ainda explica que foi uma opção sua a narrativa não-linear em Maysa. "Acho cansativo contar uma história seguindo uma cronologia. Isso pode funcionar com biografia escrita, não quando se usa imagem", explica ele.