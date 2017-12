Autor dá um tempo Aguinaldo Silva escreverá de Portugal Mais confusões estudantis, processo por racismo, revelações bombásticas. Enquanto Duas Caras pega fogo por aqui, o autor da trama, Aguinaldo Silva embarca para Portugal para colocar as idéias no lugar. A viagem vem logo após o autor postar em seu blog que vem recebendo ameaças por telefone. Aguinaldo, que garante não estar intimidado, diz saber que anda mexendo com assuntos polêmicos em sua trama, e que devem estar incomodando muita gente. ''''Vou ficar fora recuperando minhas energias, afastando o baixo astral e retomando o fôlego'''', diz. O autor, que tem casa em Portugal, continuará escrevendo a novela de lá durante pelo menos duas semanas. Mas, mesmo com o criador a distância, Aguinaldo garante que Duas Caras continuará com suas polêmicas. Cenas como os confrontos estudantis que foram ao ar esta semana vão se repetir. ''''Haverá também confrontos em outros níveis. As mudanças que Macieira (José Wilker) vai impor à universidade provocarão resistência'''', conta o autor. ''''E por conta de um golpe, ele será afastado, acusado de racismo'''', adianta.