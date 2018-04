Autobiografia de Nelson Rodrigues em 80 crônicas Publicado em forma de crônicas diárias no segundo caderno do jornal Correio da Manhã entre fevereiro e maio de 1967, Memórias - A Menina Sem Estrela é considerada a autobiografia do jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980). Em 39 textos, Nelson entrelaçou os rumos da história brasileira com a trajetória de sua família. "O que eu quero dizer é que estas são memórias do passado, do presente, do futuro e de várias alucinações", escreveu o autor pernambucano, que não se preocupou em apresentar cronologicamente a sua história. Este volume inclui, como segunda parte, as 41 crônicas publicadas naquele período e que Nelson Rodrigues deixou de fora da primeira edição da obra.