Aulas de direção, por três dos maiores mestres de Hollywood Douglas Sirk, Budd Boetticher e Fritz Lang. Três grandes autores de Hollywood aquecem a programação do Telecine Cult. Sirk, príncipe do melodrama, assina Imitação da Vida, às 10h55. O psicanalista Jacques Lacan considerava o filme uma obra-prima e Pedro Almodóvar diz que é um dos cults de sua vida. Lana Turner e Juanita Moore fazem as duas mães que têm problemas com as filhas e a de Juanita consegue se passar por branca, numa cultura que rejeita o afro-americano. Sirk é brilhante e se vale de escadarias e espelhos para criar duplos e desdobramentos sociais. Boetticher foi grande em outro gênero, o western, construindo uma série memorável com Randoplph Scott. Mas em Seminole, às 13h10, ele ainda engatinhava, recorrendo ao astro de Sirk, Rock Hudson, na pele do oficial da Cavalaria que tenta ajudar tribo da Flórida a permanecer livre. Lang fez o seu Suspeita, na vertente de Hitchcock, em O Segredo da Porta Fechada, às 14h45. Joan Bennett desconfia do que Michael Redgrave guarda nesse quarto que lhe é vedado. Será um assassino? O suspense gótico infiltra-se no expressionismo em que o diretor alemão era mestre. Filmaço.