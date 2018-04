Aula magna de Nelson recupera a própria história

Na entrevista que deu ao Estado no sábado, Nelson Pereira dos Santos havia defendido a presença do governo na salvaguarda do cinema brasileiro, convencido de que só o mercado não resolve distorções históricas. Mas Nelson defende o modelo francês de intervenção no mercado - a França pratica mecanismos de financiamento como a antecipação das receitas de bilheteria, o que é bem diferente da renúncia fiscal. A aula magna de Nelson foi um dos destaques do 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, no sábado à tarde. A sala lotou de jovens, mas alguns veteranos - e diretores novos, como Beto Brant - foram prestigiar o homenageado do evento. Nelson usou seus filmes em exibição no 4º Festival para dar uma aula de economia do cinema brasileiro. Lembrou que, em São Paulo, a Vera Cruz nasceu da iniciativa privada, mas a ausência de canais de distribuição condenou ao fracasso o projeto dos industriais paulistas. Seu primeiro longa, Rio 40 Graus, foi realizado com poucos recursos - particulares, coletados entre a família. Mais tarde, Vidas Secas foi feito com papagaios do Banco Nacional, que Nelson e o produtor Luiz Carlos Barreto levantaram como crédito pessoal, hipotecando o que não tinham. "Não tinha nem um fusca." Suas histórias de como enfrentou a censura - em Rio, 40 Graus e Como Era Gostoso o Meu Francês - são hoje divertidas, mas remetem a períodos sombrios. Assim como corrigira uma lenda na entrevista ao Estado - é voz corrente que dirigiu Vidas Secas sem roteiro, com o livro de Graciliano Ramos na mão -, Nelson negou que teria salvado Barravento, de Glauber Rocha, na montagem. "Há uma versão de que o filme foi lançado ao lixo. Fui o motorista do Glauber na moviola. Ele sabia o que queria." Mais do que a correção de uma distorção, ele fez um agradecimento. "Ricardo Ramos, filho de Graciliano, me deu uma assistência preciosa em Vidas Secas e, depois, em Memórias. Tenho de agradecer à chuva que me impediu de fazer Vidas Secas em 1961. Se o tivesse feito naquela época, teria saído tudo errado. Ricardo foi muito importante."