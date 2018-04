Aula gratuita com Antonio Meneses A Tom Jobim- Emesp (Escola de Música do Estado de São Paulo) terá na terça-feira uma aula master com o violoncelista pernambucano Antonio Meneses. O evento, marcado para as 16 horas, será gratuito e aberto para o público, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3585-9888. Emesp - Largo General Osório, 147, Luz). Um dos melhores violoncelistas do mundo, Meneses apresenta-se regularmente com orquestras como Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Londres, Sinfônica da BBC, Sinfônica de Viena, Filarmônica de Moscou, Filarmônica de Israel, Filarmônica de Nova York e Sinfônica NHK de Tóquio.