Aula aberta com Gilberto Mendes O Teatro de Dança, instituição vinculada à Secretaria Estadual de Cultura, gerenciada pela Associação Paulista de Amigos da Arte, realiza hoje, a partir das 15 h, nova edição do programa mensal Casa Aberta, que terá desta vez como convidado o músico Gilberto Mendes. Ele falará, a partir de trechos de composições próprias, sobre sua formação e sua obra. Depois o Núcleo de Improvisação, sob direção da bailarina e pesquisadora Zélia Monteiro, apresentará ensaio aberto de seu próximo espetáculo, Por Que Tenho Essa Forma? O evento, gratuito, ocorrerá no subsolo do Edifício Itália (Av. Ipiranga, 344). Mais informações pelo tel. 2189-2557.