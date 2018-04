Audiovisual dá partida para mudar legislação

Em apenas 10 anos, a lei brasileira de direito autoral tornou-se insuficiente, inapropriada e caduca para arbitrar as questões do audiovisual. Essa é uma conclusão unânime entre governo, cineastas, produtores e especialistas na área, que iniciaram ontem, às 10 horas, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, um seminário de Direito Autoral. Ícaro Martins, da Associação Paulista de Cineastas, relembrou ao governo que um abaixo-assinado de 80 cineastas do Estado, em 2006, já reivindicava uma revisão total da legislação. ''''Mas as propostas de alteração da lei deverão ser acompanhadas de um diagnóstico profundo do setor'''', disse Orlando Senna, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, que abriu as discussões na manhã de ontem. Segundo Senna, é fundamental a revisão da legislação do direito autoral, sobre a qual se assenta ''''todo o edifício jurídico da cultura''''. Caso prevaleça a idéia de co-autoria, é urgente que a lei faculte ao Estado fazer fiscalização nas entidades de gestão de direitos, como o Ecad, que tem arrecadado direitos de compositores na execução cinematográfica. Uma das distorções assinaladas pelo secretário na Lei 9.610/98 é a visão de que a obra audiovisual é de autoria coletiva. A lei pressupõe que são co-autores da obra audiovisual, juntamente com o diretor, o autor do assunto ou argumento literário (roteiro), musical ou lítero-musical (trilha sonora). A lei anterior (5.988/73) tinha uma visão que o Ministério da Cultura considera mais correta, de que é uma obra feita em colaboração. Marcos Souza, coordenador de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, lembrou que é preciso uma sintonia, nos marcos regulatórios nacionais, com seus equivalentes internacionais. Ele lamentou que, até hoje, por exemplo, não haja uma posição definida sobre direitos intelectuais no Mercosul por conta de divergências entre os países. Brasil e Argentina divergem até na harmonização de princípios (não se trata nem de legislação comum). Souza disse que, em sua avaliação, não faz sentido considerar o roteirista, por exemplo, como co-autor da obra, já que o roteiro não faria sentido separadamente. ''''Eu não assisto a um roteiro'''', afirmou. ''''A lei não funciona direito para a obra audiovisual, é preciso uma revisão dos aspectos problemáticos'''', disse Souza.