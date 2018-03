Atriz de Quem Quer Ser...? vai lançar livro A pequena atriz de Quem Quer Ser Um Milionário?, Rubina Ali, vai publicar um livro no mês que vem. A editora Transworld Publishers contou que a obra vai relatar a história de sua vida na favela onde cresceu. O diretor Danny Boyle selecionou a menina de 9 anos para o premiado longa sobre um órfão de um bairro pobre de Mumbai, na Índia, que ganha a versão indiana do concurso que dá nome ao longa. Os realizadores criaram um fideicomisso para assegurar que as crianças que atuaram no filme recebam moradias adequadas e uma boa educação, mas as relações teriam se tornado tensas em meio a desacordos financeiros.