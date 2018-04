Atrapalhado e vaidoso Palhaço é aquele ser que assume sem pudor o ridículo que negamos. Pois a extrema vaidade é o principal aspecto risível do Palhaço Xuxu criado por Luiz Carlos Vasconcelos. Ele flerta com as moças, ajeita a horrenda peruca e pergunta - estou bonito? - o tempo todo. Silêncio Total é o que ele exige para exibir seus fabulosos truques de mágica... Que sempre dão errado! Serviço Silêncio Total. 50 min. Livre. Funarte (144 lug.). Al. Nothmann, 1.058, 3662-5177. Hoje e amanhã, 16h. Grátis