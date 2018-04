Atração e repulsa em passos leves

Eles saíram de onde estavam, em busca da leveza. Ímã, que o Grupo Corpo estreia dia 5 de agosto, na sua temporada anual de duas semanas no Teatro Alfa, em São Paulo, começa com sete casais no chão -, lidando com o peso que caracterizou Breu (2007), a produção anterior. Mas logo os 20 bailarinos da companhia se põem de pé para fazer do binômio atração/repulsa a sua mola. Mas o que distingue Ímã mesmo é ser uma criação que valoriza cada um do elenco. Rodrigo Pederneiras, coreógrafo do Corpo, conversou com o Estado no teatro onde o grupo ensaia, na sua sede, no bairro de Mangabeiras, em Belo Horizonte, e confirmou: "Foi pensadíssimo mesmo. Quis fazer para eles, porque uma companhia como essa merece." Rodrigo Pederneiras contou também que esta não foi uma criação fácil. "Trombei muito, parecia que a estrada estava mais esburacada do que de costume, mas, curiosamente, fiz num tempo menor que o habitual, pois só peguei firme quando voltamos da nossa última viagem, no início do semestre." Tudo começou com uma crônica de Roberto DaMatta, lida aqui nas páginas do Estado: "Na verdade, não sabia por onde começar e, quando encontrei seu texto sobre polaridade, descobri que precisava caminhar no sentido oposto ao de Breu, daí a idéia dos polos que se atraem ou se rechaçam, e do ímã." Trata-se de uma obra muito técnica, na qual contou com duas assistentes: Macau (como Carmen Purri é conhecida), nesta função desde o início da companhia, e Ana Paula Cançado, que começa agora nessa carreira, depois de dançar por 17 anos na companhia. "Paulinha é ótima, tem aquele olho especial de quem conhece o que faço no seu corpo", elogia o coreógrafo. Rodrigo Pederneiras inventa sozinho cada um dos passos da sua coreografia. "E me arrebento cada vez mais. Agora mesmo, machuquei seriamente o tendão de Aquiles em dois lugares, e estou fazendo fisioterapia. Sempre começo a trabalhar ouvindo muito a música e fazendo frases coreográficas, que vou picotando e unindo de maneiras variadas. Meus movimentos nascem assim, por isso precisam ser muito bem costurados." A música sempre foi central no seu processo de criação. "Aprendi muito mais a coreografar com a música do que com a dança. Ficava investigando como é que Bach compunha daquela forma, sobrepondo camadas, foi lá na música que entendi o que é contraponto, e como se desorganiza para depois criar um foco." Antes de começar, fica ouvindo a música com a qual vai trabalhar até saber tudo dela. "Depois que começo a montar, paro de ouvi-la em casa e, quando apronto a coreografia, levo anos e anos sem escutá-la." E como das outras vezes, também participou bem de perto da criação dessa trilha, que se pauta pelas misturas e foi composta pelo Trio +2, formado por Domenico Lancelotti, Moreno Veloso e Kassin. Em 40 minutos, que se distribuem por 13 temas, tem guitarra e violoncelo, sintetizador e ocarina (um dos instrumentos de sopro mais antigos do mundo), melodia e ausência de melodia, bossa nova, batucada, uma pegada soul, música afro e muito mais, tudo 100% instrumental. "No início, até tinha letra, mas decidimos tirar", lembra Rodrigo. O trio, que compõe uma trilha para dança pela primeira vez, reconhece, em entrevista publicada no site da companhia (www.grupocorpo.com.br), que a presença dele foi essencial a ponto de a trilha ser fruto dessa parceria. A cada dois anos, o Grupo Corpo estreia uma nova produção, e reapresenta alguma obra de seu repertório. Para a atual temporada, Ímã será acompanhada por Bach (1996), há oito anos fora dos palcos brasileiros. Bach tem música de Marco Antônio Guimarães, do Uakti, que trabalhou sobre composições de Johann Sebastian Bach (1685-1750). O acabamento da nova obra vem assinado pela mesma dupla que, a cada realização, lapida um pouco mais a qualidade que distingue o Grupo Corpo: Freusa Zechmeister nos figurinos e Paulo Pederneiras na iluminação, cenografia e direção geral. "Meu negócio é emoção e sentimento e, dessa vez, senti que não se forma um grupo, que esse é um balé de pessoas, personagens que atuam em função de encontros e desencontros, que a energia é a da ação/reação imediata, que a expectativa é a de um acerto que nunca acontece. Nele, a repetição nunca constrói nada", comenta Freusa, que pensa o corpo do bailarino como se ele fosse uma espacialidade que o movimento vai conformando. Na verdade, não faz figurinos; ela materializa uma narrativa que constrói depois de assistir a coreografia. "Tentei fazer figuras comuns em busca de uma estrutura, porque aqui tudo se dissolve. A roupa vai ter um recorte que já deixa ver um algo, uma cor que parece já estar lá buscando ser a identidade daquele corpo, mas a própria cor também sai de dentro de outra cor. Você peleja para juntar, mas não junta. O movimento chega para contar uma história, mas não consegue. É a luz que vai juntar tudo." Para Freusa, Ímã também não foi fácil. Trabalhou com três gradações de cinza, cores claras e algumas poucas fortes. "Pensei muito. Percebia que a coreografia pedia para a musculatura aparecer, e que o movimento precisava estar despojado para ser mostrado. Por isso, eles vão se despindo, em um movimento permanente de busca e procura. Fui para cores pastel e também para a dissonância de uma cor nada ter que ver com a outra. A cor só se repete em um único momento." O cinza estará também revestindo chão, fundo e laterais do palco. Do escuro de Breu para a aurora. É a cor que comanda esse Ímã.