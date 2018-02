Ator revela o nome do novo Indiana Jones O título da nova aventura de Indiana Jones, sob a direção de Steven Spielberg, é Indiana Jones and The Kingdom of The Crystal Skull. Sem nome oficial em português, o filme tem lançamento mundial marcado para 22 de maio de 2008 e está em produção. O ator Shia LaBeouf revelou a novidade durante o MTV Video Music Awards, realizado anteontem em Las Vegas. Além de LaBeouf, o elenco conta com os atores Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Ray Winstone e John Hurt. Frank Marshall é o produtor, auxiliado por Kathleen Kennedy e George Lucas, produtores-executivos. Mais informações: www.indianajones.com.