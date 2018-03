Ator de Batman é preso por agressão O ator Christian Bale foi posto em liberdade ontem, sob fiança, pela polícia de Londres, depois de ter sido preso sob a acusação de ter agredido sua mãe e irmã. Bale estava na capital inglesa por conta da estréia do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas, no qual faz o papel principal. Segundo suas parentes, que vivem em Dorset, ele as teria agredido na suíte do hotel Dorchester, no domingo, um dia antes de acompanhar a estréia européia do filme. A polícia londrina informou que o ator de 34 anos continuará em liberdade até a conclusão das investigações. Bale deverá ainda retornar em setembro para se apresentar à polícia.