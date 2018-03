Atenção ao escolher seu plano

Quão larga precisa ser a sua banda? Embora soe engraçadinha, essa é a pergunta que você deve responder antes de contratar um plano de internet móvel. As opções mais baratas ofertadas pelas operadoras de celular têm um limite para downloads e uploads - e os dados trafegados além da franquia são tarifados entre R$ 0,10 e R$ 3,00 o megabyte avulso, dependendo da empresa e do contrato. Em média, as franquias garantem a troca de 1 gigabyte (GB) de dados ao mês. Com esse limite é possível assistir a 33 horas de vídeos em sites como o YouTube e o Vimeo ou bater papo por 830 horas no MSN. Ler 150 mil e-mails ou acessar 10 mil páginas com textos e algumas imagens. Mas atente: é uma coisa ou outra. Os números que parecem grandes esgotam-se rapidamente em uma situação normal de navegação. Até porque enquanto você surfa pela web, sua máquina envia dados para a rede - e que também são descontados da franquia. "Este mês, não baixei nenhum filme, só naveguei e instalei algumas atualizações de programas. Consumi 5 GB de dados", conta o engenheiro Eric Ângelo, que assina o Tim Web de até 1 Mbps de velocidade e download ilimitado e tem um minimodem. Outro usuário do Tim Web, Bruno Borges, consultor em tecnologia, mostra seu histórico de tráfego de dados. Em setembro, foram 34 GB. Em outubro, outros 26 GB e, só na primeira semana de novembro, já consumiu 35 GB. "Faço muitos downloads: filmes, seriados de TV, jogos de PlayStation 2...", diz Bruno, que assina o plano de até 7 megabits por segundo (Mbps) e download ilimitado - além de usar o minimodem. De acordo c om os contratos das operadoras,e os planos ilimitados, apesar do nome, têm um limite. Após o consumo de 1 ou 2 GB, as operadoras podem reduzir a sua velocidade. A restrição existe, mas não tem sido seguida pelas empresas. Embora tenha trafegado muito mais do que 1 GB em dados, Borges ainda não teve sua velocidade reduzida. Ele garante que ficaria muito chateado caso isso acontecesse. "É como comprar um carro que anda a 200km/h, mas poder rodar somente em vias limitadas a 30km/h", diz. "Uso Linux e tenho um programa que me informa justo a velocidade da conexão. Estou atento a essas alterações." Caso sua intenção seja usar usar a banda larga móvel em um desktop, notebook ou netbook - seja pelo minimodem ou pelo celular 3G servindo de modem -, o melhor é mesmo contratar um plano ilimitado. E os usuários parecem já ter sentido isso. Segundo Gabriel Mendes, gerente de serviços agregados da Tim, 75% dos assinantes de banda larga móvel da empresa optaram por planos ilimitados. CELULAR Já para quem procura um pacote de dados para acessar a internet pelo celular, os planos ilimitados não são necessários porque não faz sentido baixar arquivos pesados no telefone. Pacotes menores, de 40 a 50 MB são suficientes para quem precisa apenas checar e-mails, acessar sites e bater papo no MSN algumas vezes ao mês. Planos maiores, de 250 MB a 1GB, são bons para quem pretende não se desconectar nem um dia, principalmente, se a idéia é entrar em sites com muitas fotos, assistir a vídeos do YouTube e buscar, com freqüência, endereços no Google Maps. PLANOS 3G OPERADORA | CLARO PLANO 250 KBPS | R$ 49,90 por mês PLANO 500 KBPS | R$ 69,90 por mês PLANO 1 MBPS | R$ 99,90 por mês DETALHES | Download ilimitado, mas, após 1GB de consumo, a velocidade pode ser reduzida para 128 Kbps até o mês seguinte OPERADORA | TIM 40MB | R$ 29,90 por mês 250MB | R$ 39,90 por mês 1GB | R$ 69,90 por mês ILIMITADO 600 KBPS | R$ 89,90 por mês ILIMITADO 1 MBPS | R$ 119,90 por mês ILIMITADO 7 MBPS | R$ 189,90 por mês DETALHES | Nos planos ilimitados, a velocidade pode ser reduzida até o mês seguinte após 1 GB de download OPERADORA | VIVO 50 MB | R$ 49,90 por mês 250 MB | R$ 59,90 por mês 500 MB | R$ 79,90 por mês 1 GB | R$ 89,90 por mês ILIMITADO | R$ 119,90 por mês DETALHES | A velocidade é de até 1 Mpbs para todos os planos. No Ilimitado, ela pode ser reduzida para 128 Kbps após o consumo de 2 GB Queixas comuns "NÃO CONSIGO CONECTAR" - A reclamação mais ouvida. Conflitos com antivírus ou o firewall podem impedir a conexão. Uma reconfiguração ou a desinstalação do programa resolve o problema. Dúvidas quanto à cobertura 3G também tomam essa forma. "A VELOCIDADE ESTÁ ABAIXO DA QUE CONTRATEI" - Por contrato, as operadoras se reservam o direito de garantir apenas 10% da velocidade contratada. O serviço móvel é mais propenso a instabilidades pela imprevisibilidade dos deslocamentos. "NÃO SABIA QUE ME COBRARIAM PELOS DOWNLOADS EXCEDENTES" - Pacotes limitados podem assustar no fim do mês.