''''Até hoje meu papel em Pixote me rende convites'''' Marília Pêra tem o hábito de ficar em casa zapeando na TV. A atriz adora quando num desses momentos pára no Canal Brasil e lá está ela, criança ainda, dançando em Esse Milhão É Meu, de Carlos Manga, musical da Atlântida. ''''Faço uma ponta. Ninguém me reconhece. Mas acho sempre divertido me rever nesta cena.'''' É uma das raras vezes em que ela revê um trabalho seu. Na maioria das vezes foge. Assim como foge de filmes violentos no cinema. Com uma coleção de sucessos e grandes papéis em cinema, TV e teatro, Marília agora se dedica à novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva, sua estréia no horário nobre. Qual foi a novela que deixou você mais feliz em fazer? Cobras & Lagartos. João Emanuel Carneiro escrevia pensando em mim. E tinha também o Wolf Maya como diretor. Ele é muito criativo. O meu personagem era ótimo e a novela tinha uma energia muito boa. Gostei muito de Brega & Chique e da minissérie Primo Basílio. Novela das 6, das 7 ou das 8? Eu fazia sempre a das 22. Depois passei muito tempo fazendo só a das 7. Ou minisséries, que vão ao ar depois das 23. Agora vou fazer minha primeira novela das 8 (Duas Caras, de Aguinaldo Silva). A das 8 é mais vista. Tem mais possibilidade de fazer sucesso. Sempre tive a impressão que a das 7 era mais leve. A das 6 sempre vi como novela de época. Você prefere novela de época ou novela contemporânea? Contemporânea. A de época, para o ator, tem desconforto do figurino. Fiz A Moreninha, na TV. Mas naquela época era mais fácil. Hoje você grava uma externa, depois vai para o estúdio, volta para a externa... E tudo isso usando espartilho, tranças, cabelos postiços. É muito cansativo, ainda mais no calor. Acho linda a roupa de época. Os figurinos da TV Globo são ótimos, estão cada vez mais sofisticados. Com qual ator gostaria de trabalhar na TV, mas ainda não trabalhou? Stênio Garcia, mas agora vou trabalhar com ele. Ele será o meu marido na novela do Aguinaldo Silva. Ele é excelente. Dá alegria contracenar com um ator como ele, que sabe brincar em cena. Também gostaria muito de trabalhar com o Pedro Paulo Rangel. Se você fosse uma personagem de novela, gostaria de ser interpretado por qual atriz? Por uma das minhas filhas, Esperança e Nina. Você pode citar um casal de mocinhos preferido? Heloísa Perissé e Ingrid Guimarães formam boa dupla. Elas se afinam e se desafiam. Outra dupla ótima é Lázaro Ramos e Taís Araújo. Bons atores e lindos. Para você qual é o melhor vilão da história da televisão? A Nazaré, da Renata Sorrah, na novela Senhora do Destino. Via a novela na expectativa de que ela aparecesse. Ela estava fantástica. Qual atriz faz a mocinha sofredora perfeita e também a vilã odiável? Glória Pires. Ela está sempre bem, em qualquer papel. Quais são as virtudes que você mais preza no bom teatro? Respeito muito o talento e a criatividade, mas eles vêm junto com o rigor e a disciplina. Para participar de uma peça também preciso de rigor e disciplina. Se percebo descaso do elenco, se todo mundo chega atrasado, não fico. Na TV, a gente já sabe que isso acontece. Não dá para controlar. Você pode dizer o que mais a incomoda no mau teatro? Um mau texto, ele é a base de tudo. Ninguém vai ao teatro por causa do ator, no Brasil. Vai porque gosta do texto. Qual o diretor de teatro cujo trabalho admira em especial? Vi dois trabalhos do Pedro Brício. Assisti à peça A Incrível Confeitaria do Sr. Pellica e agora a Fim de Partida, com a Guida Vianna. Ele é muito talentoso. Acompanho também o Antunes Filho e o Zé Celso. São dois diabos. São sempre surpreendentes. O Antunes, com quem eu nunca trabalhei, prima pelo rigor. O Zé é mais solto, já trabalhei com ele. Para o meu estilo deve ser mais fácil trabalhar com o Antunes. Cite uma peça difícil, mas boa. Longa Jornada Noite Adentro, de Eugene O''''Neill. Vi com a Natália Thimberg, com a Cleyde Yáconis. Tenho muita vontade de fazer um dia. Qual texto dramático clássico brasileiro, de qualquer tempo, você recomendaria encenações constantes? Apareceu a Margarida, de Roberto Athayde, um texto que deve ser remontado o tempo todo e daqui a 20 anos. Ela representa o autoritarismo em qualquer parte do mundo em qualquer época. Toda Nudez Será Castigada também merece ser remontada. Das comédias, vale a pena remontar Irmã Vap. É maravilhosa e atemporal. Faria o mesmo sucesso hoje do que na época da estréia (1986). Qual foi a montagem festejada pela crítica que você detestou? Há grandes sucessos que diante dos elogios acabo indo ver. E quando assisto saio me perguntando o motivo de tanto sucesso. Há uma parte grande do público que tem um tipo de gosto completamente diferente do meu. Isso não me chateia. No cinema, qual o seu papel que você considera inesquecível? Pixote, a Lei do Mais Fraco (dirigido por Hector Babenco, em 1981). Ele abriu as portas para mim no mundo. Não fui para os EUA porque não dominava o inglês. Eu poderia ter feito carreira internacional. Você se arrepende de não ter ido para os Estados Unidos? Não me arrependo e até hoje, meu papel como a prostituta Sueli me rende convites. Que filme você mais revê? Tenho paixão por Fanny e Alexander, do Ingmar Bergman. Ele conhece a alma do homem. Entre os brasileiros, revejo Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Gosto de rever aquela estética em preto-e-branco. Fico zapeando na TV e voltou sempre ao Canal Brasil. Adoro quando passam filmes com Oscarito, Grande Otelo. Vejo Esse Milhão É Meu, do Carlos Manga, em que eu apareço novinha dançando em uma das cenas. Ninguém nem sabe. Acho que só eu me reconheço. Você gosta de rever os filmes em que você atuou? Não. Detesto. Só revejo esses que passam no Canal Brasil. Que filme revisto ficou melhor? Fanny e Alexander, eu sempre adoro. Outro que melhora é Mephisto, de István Szabó. Que filme revolucionou a sua maneira de ver o mundo? Foi uma obra, a de Woody Allen. Gosto de tudo dele. Sonhos de Uma Noite de Verão era lindo. A Rosa Púrpura do Cairo, acho genial. Amo A Era do Rádio. Match Point é um show. De que filme, ou filmes, você gostaria de mudar o final? Por quê? Quando li a biografia da Maria Antonieta, eu sabia, é claro, que ela morreria. Mas fiquei torcendo para que ela não morresse. O livro era tão bem escrito, que eu acabei perdoando. Em cinema, eu mudaria o final do Pixote. Acho tristíssimo aquele menino andando sozinho pelos trilhos e a gente sabe que ele vai morrer. Mas para mudar o final do filme, o Brasil teria que ser diferente. Para você, quais os filmes brasileiros que merecem o Oscar? Central do Brasil e Pixote. Sou supermodesta, não é mesmo? Eu trabalhei nos dois. Você gosta de programas arriscados: um filme trash, bizarro, um melodrama descabelado? Eu me arrisco em tudo. Somente não arrisco de jeito nenhum em filmes violentos, que mostrem, por exemplo, tortura explícita. Quando o diretor quer mostrar sangue, eu fujo. Posso ver filmes bem vagabundos, desde que não sejam violentos. Quando estou vendo TV e já aparece uma faca, quando se anuncia uma cena violenta, eu mudo de canal.