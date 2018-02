Astrologia e astronomia Data estelar: Júpiter ingressou ontem em Aquário; a Lua quarto crescente transita por Touro. Enquanto isso, aqui na Terra é tolice sustentar que o Universo é apenas o que aparenta ser, uma série de fenômenos físicos. É tolice, mas de um tipo perigoso, porque sustentada como verdade ao longo de centenas de anos e promove o exílio de nossa humanidade da coreografia plena de sentido e significado que age por trás desses fenômenos. Em estado de exílio, nossa humanidade põe a cobiça no lugar do amor e, assim, em vez de distribuir a Vida que circula, ela a acumula e produz miséria e destruição. Neste ano que é dedicado à Astronomia, conhecimento que se ocupa dos fenômenos físicos do Universo, é propício celebrar hoje o dia da Astrologia, que é o conhecimento que se ocupa do significado que há por trás desses fenômenos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Seu progresso não aconteceria do mesmo jeito que o de outras pessoas, a esta altura da vida você já deveria ter reconhecido esse fato. Seu progresso se dá de forma peculiar, através dos inventos que vo-cê se atreve a experimentar. TOURO 21-4 a 20-5 A vontade de compar-tilhar bons momentos com as pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia não deve ser superada pela ansiedade de assegurar e proteger seus interesses particulares. Isso acontece com frequência, mas dá resultados péssimos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As contrariedades acontecem sem prévio aviso, mas você não pode despertar pensando nelas, viver de acordo com elas ou ir dormir imaginando todas as adversidades possíveis. Viva pensando o melhor, o resto deixe nas mãos do misterioso destino. CÂNCER 21-6 a 21-7 Assuntos sérios precisam ser tratados com graça e leveza, garantindo com esse tipo de atitude a melhoria de tudo. Agir com severidade só aumentaria o tamanho dos tumultos e perturbações. Porém, afinal, é sua alma a que escolhe. LEÃO 22-7 a 22-8 Várias dúvidas se interpõem entre você e as necessárias de-cisões. Apesar do estresse inicial que elas provocam, no fim vão mostrar-se positivas, porque ajudarão a que as decisões sejam claras, sintéticas e firmes. VIRGEM 23-8 a 22-9 A todo momento sua alma se depara com a oportunidade de dar um retorno positivo às pessoas próximas, através de gestos carinhosos ou palavras doces. É importante agir assim, as pessoas precisam desses sinais para continuarem melhorando. LIBRA 23-9 a 22-10 A paz de espírito não depende de dinheiro, de relacionamentos ou de circunstâncias, encontra-se disponível o tempo inteiro. Porém, para desfrutá-la, você deve focar sua consciência além dos problemas e circunstâncias da normalidade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo é uma bênção, porém, mesmo assim as pessoas se entregam às preocupações como se elas, de conhecidas que são, fossem confortá-las. Como se pode ajudar uma humanidade decidida a se atirar ao abismo? Não se pode! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O ritmo é, com certeza, muito inferior àquele que sua natureza veloz desejaria. Porém, é o que o tempo atual oferece e, por isso, seria sábio aceitar as coisas como são, no lugar de forçar um ritmo que, agora, seria impossível. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aja com autenticidade, pois mesmo que existam pessoas que não gostem de sua presença, haverá outras que encontrarão sintonia em suas atitudes e, assim, você ganhará força se associando a essas e se distanciando das outras. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A imaginação vem rápida e certeira, você se enamora do que vê e sua alma é tomada pelo entusiasmo de tornar real o imaginado. Eis que, assim, começa o longo e sinuoso caminho da realização, que requer paciência e persistência. PEIXES 20-2 a 20-3 Amar não é mera história romântica, é muito mais do que isso. Amar é a atitude espiritual que promove a circulação de Vida através do infinito Universo. É por isso que amar, aqui na Terra, é muito mais uma tarefa do que uma recompensa.