Assumindo posturas DATA ESTELAR Lua que míngua em Virgem será Vazia das 12h38 às 20h31, horário de verão de Brasília, quando ingressará em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra, alguns humanos riem, outros choram e há ainda os indiferentes, que posam de neutros, ao passo que o amor, a excelente função distribuidora de Vida, dança perdido no meio de tudo isso. Enquanto os humanos olham para outro lado, com suas percepções tomadas por projetos egoístas, cujos resultados não beneficiam sequer a eles mesmos, o Universo gracioso e maravilhoso aguarda pela sagrada decisão de toda nossa humanidade superar sua tolice auto-infligida, assumindo uma participação ativa no processo cósmico de distribuição de Vida. Muito recebe nossa humanidade, mas pouco faz com o que recebe. A luta de ajuste desta corrupção está em andamento e não há como deixar de assumir uma postura perante a própria. Áries >>21-03 a 20-04 Sentimentos que não são expressos na hora de surgirem correm o risco de se transformarem em ressentimentos. Não é da natureza de Áries carregar ressentimentos, mas a esta altura da vida isto pode acontecer com qualquer alma. Touro >>21-04 a 20-05 O alívio que o processo de cura provoca não se pode comparar com nenhum outro prazer. Só quando a alma humana comprova na própria pele as limitações que a falta de saúde provoca é que passa a valorizar devidamente a própria. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Nenhuma ofensa precisa ser vingada, você perderia tempo e recursos preciosos articulando quaisquer movimentos nesse sentido. Siga em frente, esqueça tudo que aconteceu, o destino é perfeito, cada pessoa recebe exatamente o que merece. Câncer >>21-06 a 21-07 Pretender que outras pessoas cumpram as responsabilidades que são de sua alçada é uma pretensão tola e perigosa, porque afasta sua alma do caminho onde encontraria verdadeiro progresso. Rejeite este tipo de pensamento sumariamente! Leão>> 22-07 a 22-08 Suas melhores intenções serão justamente aquelas que as pessoas desaprovarão. Por isso, não dependa de aprovação ou de incentivo para colocar em marcha suas melhores intenções, deixe que os frutos delas falem por si sós. Virgem >>23-08 a 22-09 Umas vezes se ganha, outras se perde, assim vai a vida. Por que alguém haveria de entoar queixa alguma a este respeito? Sendo que a vida procede assim normalmente, que vantagem haveria em rebelar-se contra o que é absolutamente real? Libra >>23-09 a 22-10 As pessoas sofisticadas e decididamente racionais não acreditam em milagres, porque no fundo temem que algo possa fugir ao controle delas. De fato, elas esquecem que o mero fato de existir entre o céu e a terra já é, per se, um milagre. Escorpião >>23-10 a 21-11 Quando sua alma decide deixar de lado as expectativas, torna-se livre para perceber com maior clareza a amplitude verdadeira do panorama com que está lidando. Enquanto fica presa às expectativas, tudo se reduz de tamanho e intensidade. Sagitário>> 22-11 a 21-12 A paciência um dia acaba e vem logo o momento das atitudes agressivas. Não há verdadeira razão para este tipo de atitude e melhor seria não buscar-lhe justificativas, apenas deixar passar sem maiores problemas nem rastros. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ante o aparecimento do problema, a primeira reação é de susto, enquanto a segunda é a tentativa de fugir do próprio. Contudo, isto é o que uma alma irresponsável faria imediatamente, o que não é o caso da sua, não é? Aquário >>21-01 a 19-02 Chegou a hora da desforra, o momento de tomar uma atitude firme para contrariar a pressão que certas pessoas ainda querem exercer sobre você. Diga a elas que sua alma não precisa de ninguém para lhe indicar o que deve fazer. Peixes >>20-02 a 20-03 Lembre que as pessoas não são máquinas que respondem aos seus comandos sem questionamento algum. Em geral, as pessoas resistem a receber ordens, principalmente se sentem que esta não seria uma das situações mais justas possíveis.