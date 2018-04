Associação faz leilão de fotos para o CCSP A Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo (AACCSP) promove hoje, às 20 horas, leilão de 15 obras presentes na exposição Outra Objetividade, em cartaz no Centro Cultural São Paulo até dia 26. A mostra, feita para a comemoração dos 25 anos do CCSP, reúne ensaios fotográficos que retratam o edifício da instituição e seu cotidiano. O ator Carlos Moreno será o leiloeiro. Entre os dez fotógrafos que doaram obras estão Caio Reisewitz, German Lorca e Rubens Mano. Os lances mínimos variam de R$ 2 mil a R$ 5 mil e os lucros serão revertidos para a AACCSP, entidade que contribui para a realização das atividades do CCSP.