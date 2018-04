As várias vertentes do policial brasileiro Existem filmes policiais que se tornaram clássicos no cinema brasileiro. Os de Roberto Farias, no começo dos anos 60, Cidade Ameaçada e Assalto ao Trem Pagador. O mítico Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla. No Centro Cultural São Paulo, começou na terça-feira uma mostra sugestivamente chamada de Vertentes do Filme Policial Brasileiro. A programação hoje começa com Os Matadores, de Beto Brant, com Murilo Benício e Chico Diaz como assassinos de aluguel na fronteira paraguaia. O diretor fez, há 12 anos, uma bela estréia no longa, após o curta, também policial, Dov?È Meneghetti?. Na sequência, passam hoje Horas Fatais, de Francisco Cavalcanti, com José Mojica Marins; e O Dia do Gato, de e com David Cardoso, o ator e diretor que ficou famoso como garanhão da Boca do Lixo. Amanhã, mais dois destaques, Olhos de Vampa, de Walter Rogério, e outro Beto Brant, O Invasor. Bom de ver como o policial nacional se distancia dos modelo hollywoodiano. Serviço Vertentes do Filme Policial Brasileiro. Hoje, 16h, Os Ma-tadores, de Beto Brant; 18h, Horas Fatais, de Francisco Cavalcanti; 20h, O Dia do Gato, de David Cardoso. CCSP. Rua Vergueiro, 1.000, tel. 3397-4002. Hoje a dom., 15h, 18h, 20h. Grátis. Até 5/7