As travessas futebol para meninas Apesar de ser conhecido como ?Moleque Travesso?, o Juventus, tradicional clube da Mooca, não abre mão do time feminino. Há várias categorias, desde o sub-11 até o sub-20. E o melhor é que a camisa oficial é grená, fácil de combinar com o batom. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2065-6555. 3ª a dom., 6h/23h. R$ 29. www.juventus.com.br