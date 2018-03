As relações entre o fim da escravidão e a ideia de raça Professora de História da Universidade Federal da Bahia, Wlamyra R. de Albuquerque constrói um quadro matizado sobre as relações entre questão racial e o fim da escravidão no Brasil. Tem como material fatos que, à primeira vista, parecem desconexos, ocorridos na Bahia nas três últimas décadas do século 19. Ela percebe, por exemplo, as articulações existentes entre uma mulata liberta que não aceita os galanteios de um homem branco e que reage a pedradas e um delegado de polícia aflito por ter de devolver uma escrava "quase branca" ao antigo proprietário. Wlamyra mostra como práticas baseadas na ideia de raça surgiram nas decisões políticas e nos planos para o futuro da nação.