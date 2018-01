As raízes do modo de ver o mundo de Kissinger Henry Kissinger and the American Century Jeremi Suri Belknap Press, 368 págs., R$ 73 Historiador da Universidade de Wisconsin, Jeremi Suri explora as raízes por trás das ações de Henry Kissinger como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado do presidente norte-americano Richard Nixon. Ele chega a essas raízes quando encontra as experiências de um garoto na enfraquecida República de Weimar, já em declínio para dar lugar ao nazismo. Busca entender a visão de mundo de Kissinger, segundo a qual os Estados Unidos eram fortes o suficiente para garantir a segurança mundial contra as forças da tirania. Apenas os norte-americanos tinham tanto o poder quanto a decência para inspirar outros povos na luta pelo progresso e pela dignidade, afirmava Kissinger.