As Primeiras Atrações Do Ano Da França FERNAND LÉGER - AMIZADES E RELAÇÕES BRASILEIRAS: No sábado, será inaugurada na Pinacoteca do Estado a mostra que abre a programação do Ano da França no Brasil. Ocupando as salas climatizadas do museu, a exposição, realizada em parceria com o Musée National Fernand Léger de Biot, traça as relações entre o pintor e o modernismo brasileiro. ARTE NA FRANÇA 1860-1960: O REALISMO: O Masp inaugura no dia 28 exposição com mais de cem obras de museus franceses, da Coleção Berardo (Lisboa) e do museu paulistano. ESCULTURAS DE JEAN-ANTOINE HOUDON: O Museu Histórico Nacional do Rio apresenta a partir do dia 22 a mostra com obras do escultor francês pertencentes ao acervo do Museu do Louvre. ENTRETEMPOS: A arte francesa na coleção de vídeo do Museu de Arte Moderna de Paris é mote da mostra que será inaugurada dia 23 no MIS e dia 24 no Paço das Artes e depois apresentada no Oi Futuro, no Rio.