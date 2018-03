As Peças Que Vêm da França HOJE A Procura de Emprego Michel Vinaver Tradução de Jean Claude Bernadet e Rubens Rewald Direção de Sérgio Salvia Coelho Elenco: Otávio Martins, Ondina Castilho, Beto Belinni e Julia Burnier Debate com tradutores, diretor e elenco com mediação de Marinilda Boulay Coquetel de lançamento da edição bilíngue de peças de Newton Moreno com a presença do autor. 29 DE JULHO Por Um Sim Ou Por Um Não Nathalie Sarraute Direção de Francisco Medeiros 19 DE AGOSTO A Geladeira e Loretta Strong Copi Direção de Thomas Quillardet 7 DE OUTUBRO O Lugar do Outro Jean-Luc Lagarce Tradução de Marinilda Boulay Direção de Fernando Neves 28 DE OUTUBRO Pawana Jean-Marie Gustave, Le Clezio Direção de Georges Lavaudant 25 DE NOVEMBRO Combate de Negro e Cães Bernard-Marie Koltès Direção de Roberto Alvim