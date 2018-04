As necessidades atuais DATA ESTELAR Júpiter e Netuno em conjunção; Lua cresce transitando pelo signo de Leão. Enquanto isso, aqui na Terra, quem tiver perdido a capacidade de surpreender-se, porque pensa saber como as pessoas são ou o que esperar da natureza e do Universo, perderá também o bonde da história, porque novos céus e novas terras se encontram em estado avançado de gestação, prestes a nascer. Ainda dá tempo para recuperar o mínimo de pureza original, mas é necessário ir além do olhar preguiçoso, envolvendo-se em atividades. Também é necessário colocar em prática a correção através de todos os relacionamentos, pensando menos em si e mais no todo da civilização e, por último, mas não por isso menos importante, é imprescindível conversar sobre os assuntos do espírito com a mesma desenvoltura com que se falaria sobre sexo ou futebol. Áries >>21-03 a 20-04 Ainda haverá várias arestas a ser aparadas para que os grupos de ação funcionem de acordo com os planos. Porém, isto é melhor do que continuar conversando e ouvindo promessas que só mostrarão sua verdadeira cara na prática. Touro >>21-04 a 20-05 Observe as coincidências, porque elas informam claramente, mas de forma intuitiva, qual seria a melhor atitude a se tomar agora. Por isso, mande a lógica passear um pouco e enquanto isso esfrie a cabeça, elimine a ansiedade. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Antigas ideias que pareciam boas na época e que ainda provocam entusiasmo em sua alma precisarão ser devidamente revistas, para não continuar sobrecarregando a mente com assuntos que poderiam ser sumariamente excluídos. Câncer >>21-06 a 21-07 A purificação não foi concluída ainda. Por isso, será necessário envolver-se em mais atividade, para exorcizar a preguiça. Também será necessário esforçar-se para andar no caminho correto, mesmo que isto cause problemas. Leão>> 22-07 a 22-08 Tenha certeza, onde mora o problema reside a solução também. É no seio das dificuldades e desacertos que está a potencialidade inexplorada, o caminho que sua alma precisa descobrir para tornar-se mais luminosa e verdadeira. Virgem >>23-08 a 22-09 Velhos hábitos não morrem facilmente, pois estão grudados em seu caráter de tal maneira que se confundem com a espontaneidade. Os velhos hábitos não são espontâneos, são estratégias que foram postas em marcha intencionalmente. Libra >>23-09 a 22-10 Sonhos não podem ser perturbados, a não ser que você o permita. Emoções não podem ser feridas, a não ser que você o permita. Assuma o comando de sua própria alma, pois esta é uma condição sempre disponível, desde que você o decida. Escorpião >>23-10 a 21-11 No início, há entusiasmo e alegria, mas também o desempenho é bastante atrapalhado, porque ainda não se atingiu a maturidade que só a experiência transmite. Por isso, não espere que tudo dê absolutamente certo logo de saída. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Observe os sinais, pois o Universo dispõe todas as dicas necessárias para sua alma compreender o momento exato de parar de falar ou, também, de voltar atrás no que tiver dito. As palavras não são inofensivas, criam consequências. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Assuma o comando de sua vida, mas também leve em conta que a vida é muito maior do que a capacidade humana de compreendê-la e, por isso, há de se deixar uma margem bastante grande para que aconteça o que der e vier. Aquário >>21-01 a 19-02 A indecisão não é de todo errada, pois talvez seja esta a melhor maneira que o misterioso destino encontrou para fazer você repensar a situação toda. A pior maneira de tratar esta indecisão seria através de atitudes impulsivas. Peixes >>20-02 a 20-03 Mudar a maneira de enxergar as mesmas coisas de sempre é sinônimo de mudar a orientação de sua alma e com isso mudar também o rumo da vida. Você não depende de circunstâncias para operar esta magia, apenas de uma decisão.