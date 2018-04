As múltiplas interpretações das teses de Winnicott Para Donald Winnicott, o ser humano resulta do encontro de um potencial inato qualquer com a cultura. É nesse encontro que cada indivíduo processa sua singularidade e torna-se uma entidade viva e real. Nesta obra, vários autores recriam seus ?Winnicotts?, através da retomada de suas teses. Como ressalta Jurandir Freire Costa: "O cerne desta coletânea (...) é um fantasma, um ?espectro de Winnicott?. Espectro é uma noção criada por Derrida para se referir à retomada inovadora das teses de pensadores que continuam a falar para o tempo presente e para o sujeito do presente. Dialogar com o espectro de Winicott, porém, não é descansar à sombra de sua potência intelectual (...), é apropriar-se de forma singular de seu legado."